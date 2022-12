Covid: Schillaci, nessuna preoccupazione, interverremo in caso di problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assolutamente in questo momento “non c'è nessun tipo di preoccupazione, se poi ci dovesse essere qualche problema, interverremo tempestivamente per assicurare la salute pubblica”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine del Consiglio dei ministri. Le persone che saranno trovate positive “verranno messe in quarantena. Adesso ci organizziamo con le Regioni, lavoriamo con le Regioni per questo”, ha aggiunto Schillaci. (Rin)