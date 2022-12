Iran: Federazione scacchistica, giocatrice senza velo non rappresenta il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giocatrice di scacchi iraniana Sara Khadem, che ha preso parte a un torneo internazionale senza indossare l’hijab, non rappresenta l’Iran ma ha preso parte al torneo “a sue spese”. È quanto reso noto dalla Federazione scacchistica iraniana in un comunicato diffuso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. La giocatrice ha gareggiato alla Fide World Rapid e al campionato di scacchi di Blitz svoltisi ad Almaty in Kazakhstan. Khadem, da parte sua, non ha rilasciato commenti, nemmeno sulla propria pagina Instagram. Nata nel 1997, Sara si è classificata 804esima al mondo, secondo il sito web della International Chess Federation. Come evidenzia l’emittente “Al Arabiya”, il caso si aggiunge alle diverse atlete che, dallo scoppio delle proteste nel settembre scorso, hanno partecipato a competizioni internazionali senza indossare il velo. A ottobre, la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi ha gareggiato in Corea del Sud senza velo, affermando in seguito di averlo fatto involontariamente. A novembre, invece, l'atleta iraniana di tiro con l’arco Parmida Ghasemi ha dichiarato di non essersi accorta di essere rimasta senza hijab durante una cerimonia di premiazione a Teheran. Il gesto era stato interpretato come un evidente sostegno alle proteste contro il governo del suo Paese, iniziate a settembre dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto.(Res)