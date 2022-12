Sicurezza: Silvestri (M5s) su dl Rave, governo e Terzo polo uniti per impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sconcertante notare come il governo, “in sodalizio con il Terzo polo di Renzi e Calenda, ormai parte ufficiosa dell'esecutivo Meloni, continui a concentrare la sua azione sul garantire praterie di impunità per coloro che commettono reati invece che per sostenere cittadini e imprese in difficoltà. L'ultima novità in tal senso arriva da un odg al dl Rave per cancellare il blocco della prescrizione dopo il primo grado voluto dal ministro Bonafede". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle. "Come abbiamo più volte denunciato, l'attacco a tutti i presidi di legalità è diventato ancor più feroce con l'avvicinarsi delle fasi più delicate nella gestione delle risorse del Pnrr, e cioè proprio quando ce ne sarebbe più bisogno. Questo governo ha fatto una scelta chiara: attuare un sovranismo dell'illegalità da far pagare ai vulnerabili per stendere tappeti rossi a colletti bianchi, evasori e corrotti. Per noi tutto questo è inaccettabile e ci batteremo con tutte le nostre forze per difendere quella parte di Paese onesto che si vede ogni giorno calpestato da questo esecutivo", conclude Silvestri. (Rin)