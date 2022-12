Usa: obbligo di test Covid-19 negativo per chi arriva dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiederanno a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina di mostrare l’esito negativo di un test anti-Covid a partire dal prossimo 5 gennaio. “Tutti i passeggeri di età pari o superiore a due anni provenienti dalla Cina dovranno sottoporsi al test non più di due giorni prima della partenza da Cina, Hong Kong e Macao, e mostrare il risultato negativo al momento della partenza”, ha dichiarato un funzionario sanitario federale citato dall’emittente “Cnn”. "Sappiamo che queste misure non elimineranno tutti i rischi. (…) Tuttavia potranno limitare il numero di contagi e ci forniranno un campanello d'allarme per la diffusione di nuove varianti”, ha proseguito.(Was)