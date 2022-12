Governo: palazzo Chigi, accordo di rafforzamento patrimoniale produttivo di Acciaierie d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha illustrato al Consiglio dei ministri un nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal e Invitalia che prevede: il rilancio del sito produttivo, con garanzie occupazionali e obiettivi di produzione superiori a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio; la riconversione industriale dell'impianto, al fine di renderlo sostenibile, e il risanamento ambientale delle aree interessate, con il completamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto. Per realizzare questi obiettivi – riferisce una nota di palazzo Chigi – le parti hanno convenuto di modificare i patti parasociali incidendo su aspetti cruciali come la partecipazione azionaria e la futura governance e determinando gli impegni finanziari dei soci, proporzionali alla quota azionaria. Il ministro ha inoltre comunicato di aver convocato il tavolo ex-Ilva per il prossimo 19 gennaio. (Rin)