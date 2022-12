Covid: palazzo Chigi, informativa Schillaci su situazione Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nella Repubblica Popolare Cinese. Il ministro – riferisce una nota di palazzo Chigi – ha comunicato di aver predisposto un'ordinanza che prevede l'obbligo di sottoporsi a tampone antigenico, con relativo sequenziamento del virus in caso di esito positivo, per tutti i passeggeri in arrivo o in transito dalla Cina. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti, al fine di tutelare la popolazione italiana. (Rin)