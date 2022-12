Governo: palazzo Chigi, da Cdm esame di 11 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge della regione Abruzzo n. 30 del 10/11/2022, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio, in favore del Comune di Trasacco, derivante dall'attuazione della Convenzione tra regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l'intervento denominato "Riqualificazione del campo sportivo comunale" - Cup: D96E19000090001. Pagamento anticipazione per 57.657,50 euro ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)"; la legge della regione Emilia Romagna n. 19 del 15/11/2022, recante "Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) e all'allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6"; la legge della regione Valle d'Aosta n. 26 del 7/11/2022, recante "Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 14/11/2022, recante "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (Ilia)"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 15/11/2022, recante "Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, relative alla tutela dell'ambiente". Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare totalmente all'impugnativa della legge della Regione Calabria n. 42 del 28/12/2021, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione del precariato storico)", in quanto la Regione ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità. (Rin)