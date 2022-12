Piemonte: il 16 gennaio parte il cantiere per completare l'ospedale Valle Belbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 16 gennaio aprirà il cantiere per il completamento dell'ospedale Valle Belbo. Lo ha annunciato oggi il presidente del Piemonte Alberto Cirio in visita questa mattina al cantiere. "Oggi è una giornata molto importante perché sblocchiamo un cantiere fermo da quasi 10 anni, una cosa inaccettabile - ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Quest’opera si unisce alle altre opere strategiche che abbiamo trovato inchiodate e che ci siamo impegnati a far ripartire: dall’ospedale di Verduno a questo della Valle Belbo, dalla Tav all’Asti Cuneo, fino alla galleria di Omegna e la Pedemontana. Perché il primo dovere di un amministratore pubblico è completare ciò che si inizia e garantire a ogni cittadino il diritto più importante, che è quello alla salute. Un principio fondamentale che deve valere per chi abita in città, così come per chi vive in collina o in uno dei nostri splendidi borghi di montagna". (segue) (Rpi)