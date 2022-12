Covid: Fontana su tamponi obbligatori, soddisfatti scelta ministro, noi lavoriamo per il bene dei lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza con la quale il ministro Schillaci ha disposto l’obbligo di tampone per i passeggeri dei voli che arrivano dalla Cina. Già prima di Natale, dopo alcuni alert ricevuti sulla nuova ondata Covid che sta colpendo la Cina, ci siamo mossi tempestivamente, attivando nello scalo di Malpensa un’attività di controllo sui passeggeri provenienti dal Paese asiatico”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, poi aggiunge: “È fondamentale capire se siamo di fronte a qualche nuova variante di Covid per la quale non siamo protetti. Domani avremo i risultati del sequenziamento, grazie al quale non solo l’Italia ma tutto il resto del mondo potrà avere un’idea più precisa di ciò che sta accadendo in Cina e adottare i provvedimenti più appropriati - conclude il governatore -. La differenza tra chi fa campagna elettorale, accendendo polemiche pretestuose, e chi lavora per il bene dei lombardi è tutta qui: loro parlano, noi facciamo”. (Com)