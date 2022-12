Piemonte: Coldiretti, Capodanno da tutto esaurito nelle zone innevate e enogastronomiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte il Capodanno è da tutto esaurito grazie all'enogastronomia e alla neve. Lo ha reso noto in un comunicato stampa Coldiretti Piemonte leggendo i dati di Visit Piemonte. Il tasso di saturazione è più elevato rispetto agli altri giorni di vacanza: 75,8 per cento per i laghi, 71,5 per cento per le colline, 68,7 per cento per le montagne e 56,8 per cento per Torino e prima cintura. "La riscoperta dei piccoli borghi è anche una scelta strategica importante per promuovere nuovi flussi turistici nelle campagne offrendo allo sguardo del visitatore la bellezza del paesaggio, le tradizioni e la cultura di un'agricoltura in armonia con la storia e l'ambiente – hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. (segue) (Rpi)