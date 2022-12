Piemonte: Coldiretti, Capodanno da tutto esaurito nelle zone innevate e enogastronomiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di piccoli comuni: ne conta 1.046, cioè il 18,99 per cento del totale nazionale, ma può offrire una vacanza anche per chi ama la montagna o il lago. Per la maggioranza degli ospiti l'agriturismo significa soprattutto cibi genuini e buona alimentazione per questo è fondamentale controllare il legame dell'azienda con l'attività agricola, la tipologia e i prodotti coltivati direttamente per accertare che nel menù offerto siano indicati alimenti stagionali e tipici della zona. Il consiglio è di rivolgersi a siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei nostri territori", hanno concluso Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)