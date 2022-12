Medio Oriente: re di Giordania avverte governo Israele di non oltrepassare le "linee rosse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania Abdullah II ha invitato il nuovo governo di Israele di non oltrepassare alcune “linee rosse” circa la custodia dei luoghi santi musulmani e cristiani che si trovano a Gerusalemme est. Lo ha affermato lo stesso sovrano hascemita in un’intervista rilasciata all’emittente “Cnn”. Abdullah II ha spiegato che “il suo Paese è preoccupato per una possibile modifica alla custodia dei luoghi santi”. "Se le persone vogliono entrare in conflitto con noi, siamo abbastanza preparati", ha detto il sovrano. "Mi piace sempre avere fiducia, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ma abbiamo alcune linee rosse... E se le persone vogliono andare oltre quelle linee rosse, allora ce ne occuperemo", ha ribadito Abdullah II. "Dobbiamo essere preoccupati per una prossima Intifada. (…) Se questo dovesse accadere, né israeliani né palestinesi ne trarranno beneficio”, ha concluso il sovrano.(Was)