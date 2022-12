© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a causa di un’influenza non ha partecipato in presenza, ma si è collegato al Consiglio dei ministri e domani sera sarà sostituito dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, alla Berghem frecc. Lo rende noto l'ufficio stampa del Ministro. (Com)