Sicurezza: via libera da Aula Camera a seduta fiume su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Via libera da parte dell'Aula della Camera per 52 voti di differenza alla richiesta che la seduta prosegua ininterrottamente fino alla votazione finale del decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. La proposta era stata avanzata dal deputato di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)