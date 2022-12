Piemonte: 2,1 milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato 2,1 milioni di euro per la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio. Sono fondi che verranno usati per i bandi del 2023 e del 2024. “Risulta strategico sostenere i consorzi di tutela e le associazioni di produttori nelle azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vini di qualità certificata made in Piemonte , che vale 1,5 milioni di euro in continua crescita, e che sono da volano per lo sviluppo economico delle nostre zone rurali nonché componenti fondamentali delle nostre esportazioni - ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa - Questa delibera permette ai possibili beneficiari di avviare le procedure necessarie per la partecipazione alle future fiere in programma", ha concluso.(Rpi)