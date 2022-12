Sicurezza: dibattito in Aula Camera su uso ghigliottina su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Abbiamo appreso dalle agenzie che il ministro Ciriani ha dichiarato che verrà applicata la cosiddetta ghigliottina sul decreto sui rave. Nell’interesse del Parlamento tutto, vorrei ricordare a noi tutti che la ghigliottina, o tagliola, non è una prerogativa del governo ed è inaccettabile che sia il ministro per i Rapporti con il Parlamento a dire una cosa del genere perché è una sua prerogativa, presidente Fontana. Non è possibile che ci sia un’invasione di questo tipo nelle prerogative del Parlamento", ha affermato in Aula la capogruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani. "Nella interpretazione del ministro Ciriani c’è stata una semplificazione. Nella conferenza dei capigruppo è stato deciso che si potrà applicare un abbreviamento dei tempi rispetto a quelli consentiti dal Regolamento: c’è stata una semplificazione di quella che è stata una decisione assunta", la replica del capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Tommaso Foti. "Comprendo il tentativo del presidente Foti di edulcorare la posizione del ministro Ciriani che non solo ha violato una prerogativa del presidente della Camera, ma ha anche dimostrato poco rispetto nei confronti di questo Parlamento, annunciando che si sarebbe messa la ghigliottina. Dichiariamo il nostro sconcerto rispetto a questo atteggiamento. Se il buongiorno si vede dal mattino, come primo atto di questa maggioranza, non avete cominciato bene", le parole della deputata del Movimento cinque stelle, Vittoria Baldino. "Chiamerò il ministro Ciriani per chiedere appunto delle delucidazioni sulla ghigliottina. Io immagino che con il ministro riusciremo a intenderci su quanto avvenuto. La ghigliottina è prerogativa del presidente della Camera e non è stata in questo momento avallata. Per evitare uno strumento di questo tipo servirà la buona volontà di tutti i deputati", ha osservato dal canto suo il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Rin)