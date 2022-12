Torino: Lo Russo, se ci sarà copertura finanziaria valuteremo rottamazione cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci saranno le coperture finanziarie valuteremo la rottamazione delle cartelle. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la misura del governo Meloni in approvazione al Senato. "A Torino dal 2000 al 2015 ammonta a 205 milioni di euro il valore delle cartelle che riguardano multe o imposte comunali sotto i mille euro, che hanno maturato un interesse. Ed è proprio su quest'ultimo che andrebbe ad incidere la rottamazione. Il problema è che sembra che attualmente manchino le risorse per effettuare questi stralci, come sollevato dall'Anci", ha concluso Lo Russo. (Rpi)