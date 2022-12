Piemonte: la Regione stanzia 2 milioni di euro all'anno a sostegno degli apicoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha deciso di stanziare 2 milioni di euro all'anno a sostegno degli apicoltori e delle associazioni di produttori del territorio. L'iniziativa interesserà oltre 6.900 aziende presenti sul territorio per un totale di 202.500 alveari. "Per i prossimi cinque anni la filiera apistica potrà contare su 2 milioni di euro all’anno rispetto ai 1,3 mln annuali della programmazione precedente, dotazione finanziaria fondamentale per la nostra Regione che è la prima a livello nazionale per importanza produttiva – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa - Il Sottoprogramma vuole rispondere ai fabbisogni espressi dal comparto, sostenendo gli apicoltori di fronte alle criticità emerse in questi anni, dovute al cambiamento climatico e ai frequenti eventi calamitosi avversi che hanno causato una diminuzione di produzione e hanno inciso sulla qualità dei prodotti melliferi", ha concluso.(Rpi)