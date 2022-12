Sport: Ryder Cup, nasce il gruppo di lavoro interministeriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il primo incontro operativo sulla Ryder Cup che per la prima volta nella sua storia si giocherà in Italia, dal 29 settembre al 1 ottobre del prossimo anno, presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Lo ha reso noto un comunicato diffuso dal ministero degli Affari esteri. Presenti Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, Daniela Santanché, ministro del Turismo, Franco Chimenti, presidente della Federazione italiana golf. "Diversi sono gli obiettivi che il governo italiano intende centrare in occasione di questo straordinario evento che, lo ricordiamo, ha un diffusione televisiva in ben 98 paesi e un miliardo di telespettatori", ha detto Tajani, sottolineando la sua volontà di "accendere i riflettori sull'Italia e su Roma". "Siamo convinti, infatti, che sport faccia rima con diplomazia e per questo coinvolgeremo le nostre ambasciate in tutto il mondo. È un'occasione per consolidare i nostri rapporti su scala internazionale, con un occhio anche ad Expo 2030. La Ryder Cup sarà una porta spalancata verso tutta l'Italia e rappresenterà un’occasione straordinaria per i tanti turisti che verranno a vario titolo a partecipare all'evento", ha proseguito il ministro degli Esteri. (segue) (Com)