Sport: Ryder Cup, nasce il gruppo di lavoro interministeriale (2)

- Per il ministro Abodi "sarà un'opportunità per valorizzare l'offerta golfistica italiana nel mondo. Vogliamo anche contribuire alla creazione di una rete di collaborazione dei nostri circoli che favorisca l'accesso al golf a nuovi praticanti, a partire dai più giovani e promuovere l'Italia attraverso il golf a livello internazionale". Il ministro del Turismo, Daniela Santanché ha proposto una serie di eventi che possano accompagnare la Ryder Cup in alcune città "affinché tutti gli italiani vengano coinvolti. Sarà decisiva, inoltre, una campagna di comunicazione istituzionale non solo per la promozione dell'evento, ma anche per avvicinare tante persone al golf. Lo sport ha nel suo dna la vocazione turistica e per questo il nostro impegno sarà a tutto campo". Franco Chimenti, infine, ha evidenziato che "Forse non tutti sanno che il golf è lo sport più praticato al mondo e la Ryder Cup è solo il primo di una serie di appuntamenti che segneranno il calendario fino al 2027. Anche le giovani promesse saranno protagoniste di questo straordinario evento. Si confronteranno nell'ambito della Junior Ryder Cup, ovvero la sfida tra i futuri campioni del team Europe e del team Usa". Prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale che vedrà la partecipazione anche della Federgolf. (Com)