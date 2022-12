Perù-Brasile: presidente Boluarte non andrà a cerimonia di insediamento di Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, non sarà alla cerimonia di insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva, come nuovo presidente del Brasile, il 1 gennaio 2023. Lo ha detto il ministro della Giustizia, José Tello, parlando di una decisione che mira a non alimentare la polemica sul possibile vuoti di potere che potrebbe aprirsi. "Abbiamo preso una pausa dal Consiglio dei ministri per fare un annuncio. La presidente della Repubblica non si recherà alla cerimonia di insediamento di Lula da Silva in Brasile, perché siamo attenti al dibattito che si sta sviluppando in Parlamento", ha detto Tello ai media locali. Non essendoci un vicepresidente in carica, la trasferta di Boluarte avrebbe lasciato il Paese senza capo dello Stato. Una mancanza che il governo aveva proposto di colmare trasferendo poteri, limitati, al presidente del Congresso. (segue) (Brb)