Perù-Brasile: presidente Boluarte non andrà a cerimonia di insediamento di Lula (2)

- La proposta di riforma si è però arenata già nella commissione Affari costituzionali, per il mancato consenso delle forze politiche. "Siamo rispettosi della separazione dei poteri e siamo fermi nel ribadire che la bussola di questo governo è il dialogo", ha detto il ministro. "La commissione ha deciso di sospendere il dibattito, e sono i tempi del parlamento, di cui occorre essere rispettosi", ha detto Tello assicurando che il governo, nel futuro, adotterà come linea guida "quello che deciderà il Congresso". L'idea, sulla quale i parlamentari non hanno ancora trovato la piena intesa, è quella di trasferire a Williams solo le funzioni di rappresentanza e amministrative, "che permettano il funzionamento base della presidenza". Una riforma legislativa puntuale che non autorizzerebbe in nessun modo il presidente del Congresso a intestarsi atti di governo. (segue) (Brb)