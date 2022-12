Capodanno: attese oltre 50mila persone a concertone Circo Massimo, stop a vetro e pre-filtraggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Concertone al Circo Massimo la notte di Capodanno sarà vietata la vendita da asporto e di trasporto di bevande in bottiglia o contenitori di vetro. Lo stop è arrivato dall'ordinanza firmata oggi dal Prefetto di Roma, Bruno Frattasi, a seguito del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. In mattinata ad annunciare le misure volte a garantire "la più ampia cornice di sicurezza che vedrà la partecipazione di decine di migliaia di persone", l’assessore ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, nel corso della commissione capitolina Cultura, presieduta da Erica Battaglia del Pd. "Non sarà possibile portare alcolici, fuochi d’artificio e bottiglie in vetro", ha detto. "Ci sarà un pre-filtraggio all’entrata e la metropolitana chiuderà alle 2:30, per permettere il deflusso - ha spiegato -. Naturalmente non sarà possibile portare alcolici, fuochi d’artificio, e bottiglie in vetro. In linea di massima, il programma potrebbe essere dalle 21:30 alle 1:30 e siamo giunti alla conclusione di spostare l’appuntamento al Circo Massimo in quanto i Fori Imperiali, che sono sicuramente una sede molto suggestiva ed evocativa anche per i progetti che l’amministrazione ha in mente, rischiavano di non essere abbastanza capienti. Tutti i report che stiamo avendo di monitoraggio - ha sottolineato Onorato - prevedono una grandissima partecipazione di oltre 40-50 mila persone. L’Ente bilaterale del turismo, inoltre, ci indica, secondo i dati di ieri, che le prenotazioni certe sul Capodanno sono di 610 mila persone nel periodo tra il 29 dicembre al 2 gennaio". (Rer)