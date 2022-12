Autonomia: Zaia, 2023 anno dell'approvazione, grave se non lo fosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'autonomia verrà approvata nel 2023, "non ci sono alternative" perché "le forze politiche che rappresentano questa maggioranza sono forze che hanno sostenuto il referendum. Penso si possa pensare che il 2023 sarà l'anno dell'autonomia". Lo ha affermato oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della festa della Lega di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Se così non fosse "sarebbe grave" ha rimarcato Zaia. E a quanti sostengono che prima sia necessario parlare di presidenzialismo, il presidente del Veneto ha risposto che "il presidenzialismo va sostenuto senza se e senza ma, quella è una modifica della Costituzione. L'autonomia è una legge che deve andare in Parlamento". Rispondendo poi alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto se si auspicasse un dialogo tra il leader della Lega Matteo Salvini e Umberto Bossi, Zaia ha detto che “più si dialoga meglio è". (Rem)