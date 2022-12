Covid: assessore Lazio, tutto pronto per voli provenienti da Cina a Fiumicino, errore sottovalutare notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tutto pronto per l'attività di testing dei passeggeri provenienti dalla Cina. Le nostre squadre coordinate dall'istituto Spallanzani già all'alba saranno presenti all'Aeroporto internazionale di Fiumicino. I casi positivi saranno sequenziali e posti in isolamento fiduciario. Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Fiumicino è stato il primo hub europeo ad eseguire i tamponi in aeroporto conquistando il premio di scalo più sicuro al mondo. Durante la giornata mi recherò a Fiumicino per seguire le operazioni e ringraziare gli operatori. Se necessario metteremo in atto tutte le iniziative previste dall'Unità di Crisi per lo scenario di rischio elevato. È stato un errore sottovalutare le notizie che provenivano da giorni dalla Cina", conclude.(Com)