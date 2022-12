Brasile: insediamento Lula, sospeso porto d'armi a Brasilia fino al 2 gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione peraltro in sintonia con quanto i sostenitori di Bolsonaro chiedono sin dalle ore successive al ballottaggio presidenziale del 30 ottobre, con blocchi stradali e - soprattutto - con presidi dinanzi alle caserme per invocare la scesa in campo delle forze armate, volto a sovvertire il risultato delle urne favorevole a Lula. Sousa, imprenditore dello stato di Parà, aveva raggiunto la capitale del Paese per unirsi alle proteste a fine novembre. Armato di fucile automatico, fucili da caccia, pistole ed esplosivi, si era trasferito a Brasile in un appartamento in affitto, dove la polizia ha sequestrato l'arsenale nelle ore successive all'arresto dell'uomo. In città, oltre a partecipare alle attività del sit-in permanente allestito davanti al comando generale dell'esercito, Sousa aveva anche visitato il Senato, dove si terrà la cerimonia di insediamento ufficiale del presidente. Una circostanza che ha fatto scattare l'allarme, spingendo il presidente Rodrigo Pacheco a disporre speciali misure di sicurezza. (segue) (Brb)