Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo funzionari dell’intelligence Usa, i tecnici iraniani stanno portando avanti il programma dei droni, sfruttando la loro capacità già sviluppata nel settore nucleare che vede un lavoro capillare per trovare sul mercato nero tecnologie a doppio utilizzo in grado di eludere i controlli sulle esportazioni. Infatti, una delle società iraniane citate da Regno Unito, Francia e Germania come produttore chiave di uno dei due tipi di droni acquistati dai russi, la Qods Aviation, compare da anni negli elenchi delle Nazioni Unite dei fornitori dell'Iran programmi nucleari e missilistici. La società, di proprietà dell'esercito iraniano, ha ampliato la sua linea di droni nonostante ondate di sanzioni. (segue) (Was)