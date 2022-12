Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello sforzo di fermare gli attacchi dei droni in territorio ucraino, l’amministrazione Biden sta coinvolgendo, secondo il “The New York Times”, un alleato con una lunga storia di indebolimento del programma nucleare iraniano: Israele. La scorsa settimana durante un incontro in videoconferenza con i massimi funzionari della sicurezza nazionale, dell'esercito e dell'intelligence israeliana, Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati, "ha discusso delle crescenti relazioni militari dell'Iran con la Russia, compreso il trasferimento di armi che il Cremlino sta schierando contro l'Ucraina”, ha affermato la Casa Bianca in una sintesi dell'incontro. La dichiarazione non ha fornito dettagli su come i due Paesi hanno deciso di affrontare la questione. (segue) (Was)