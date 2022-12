Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come osserva l’analisi del quotidiano statunitense, il fatto che l'amministrazione Biden abbia scelto di dare risalto alla discussione, in un incontro trimestrale normalmente incentrato sull'interruzione delle capacità nucleari dell'Iran, è stato degno di nota. Israele e gli Stati Uniti hanno una lunga storia di collaborazione nell'affrontare le minacce tecnologiche provenienti da Teheran. Insieme hanno sviluppato uno degli attacchi informatici più famosi e sofisticati al mondo, utilizzando un codice informatico che in seguito è stato chiamato "Stuxnet", per attaccare le centrifughe nucleari iraniane. Da allora, Israele ha tenuto ben poco segreti i suoi tentativi di sabotare i centri di arricchimento nucleare. In una dichiarazione, Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha riconosciuto la portata dell'ampia campagna contro il programma di droni iraniano. "Stiamo cercando modi per prendere di mira la produzione di velivoli senza pilota iraniani attraverso sanzioni, controlli sulle esportazioni e parlando con società private le cui parti sono state utilizzate nella produzione", ha dichiarato. La Watson ha aggiunto: "Stiamo valutando ulteriori misure che possiamo adottare in termini di controlli sulle esportazioni per limitare l'accesso dell'Iran alle tecnologie utilizzate nei droni". (segue) (Was)