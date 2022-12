Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nonostante anni di sanzioni al settore della difesa iraniana, i droni iraniani sono ancora costruiti in gran parte con parti prodotte negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali impiegate in vari dispositivi, la cui circolazione è molto difficile da fermare. A settembre, l'amministrazione Biden ha inasprito le sanzioni, nominando in particolare le società coinvolte nella costruzione di parti per aerei prodotti in Russia. A novembre, Washington ha imposto ulteriori sanzioni contro società iraniane come Safiran Airport Services, una società con sede a Teheran accusata spedire i droni per conto del governo russo. A novembre, il dipartimento del Tesoro Usa ha sanzionato due società con sede negli Emirati, alleato chiave degli Stati Uniti, accusandole di collaborare con Safiran. (segue) (Was)