Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (7)

- Sul piano internazionale, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania stanno invece facendo pressioni sul segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, affinché avvii un'indagine formale per verificare se la Russia e l'Iran stiano, insieme, violando i termini di una restrizione delle Nazioni Unite sull'esportazione di armi sofisticate dall'Iran. Tuttavia, come riferito dalle fonti citate dal “The New York Times”, Guterres avrebbe chiarito che la sua massima priorità resta l’accordo con la Russia sull'esportazione di grano ucraino e i suoi collaboratori sostengono che non è il momento di rischiare. (segue) (Was)