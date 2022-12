Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai rapporti citati dal quotidiano statunitense, l'Iran starebbe inviando droni alle forze russe su aerei cargo, di solito su rotte poco intercettabili. In un primo tempo i droni erano in gran parte basati in Crimea, secondo funzionari delle agenzie di intelligence statunitense e britannica, ma in seguito sono stati trasportati nelle aree occupate dai russi della provincia di Zaporizhzhia, proprio per timori di eventuali attacchi o sabotaggi. Secondo il Regno Unito, in cambio dei droni la Russia avrebbe in programma di fornire all’Iran componenti militari avanzati. "L'Iran è diventato uno dei principali sostenitori militari della Russia", ha dichiarato la scorsa settimana il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace. "In cambio della fornitura di più di 300 droni kamikaze, la Russia ora intende fornire all'Iran componenti militari avanzati, minando sia il Medio Oriente che la sicurezza internazionale: dobbiamo esporre questo accordo", ha affermato Wallace. (segue) (Was)