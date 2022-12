Ucraina: media, Usa impegnati a fermare produzione droni iraniani impiegati da Mosca (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune società statunitensi, tra cui Edgesource Corporation e BlueHalo, entrambe con sede in Virginia, hanno fornito formazione o tecnologia per aiutare a rilevare e colpire i droni russi, secondo i funzionari statunitensi citati dal “The New York Times”. Edgesource ha donato circa 2 milioni di dollari in sistemi, tra cui uno chiamato Windtalkers, per aiutare l'Ucraina a localizzare, identificare e tracciare i droni ostili in arrivo a più di 20 miglia di distanza (32 chilometri), identificando allo stesso tempo i droni ucraini nello stesso spazio aereo, ha affermato Joseph Urbaniak, direttore operativo della società. Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina altra tecnologia per contrastare i droni, più recentemente come parte di una spedizione di armi e attrezzature da 275 milioni di dollari annunciata dal Pentagono il 9 dicembre. (Was)