Sanità: Bertolaso su tamponi obbligatori, decisione giusta del ministro, gioco di squadra a tela dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che valutare positivamente la decisione del ministro Schillaci. Un'iniziativa che va nella direzione della tutela della salute dei cittadini e che ci permetterà di monitorare e comprendere quella che è realmente l'evoluzione della 'situazione Covid' a fronte delle notizie che giungono dalla Cina". Lo afferma Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, dopo aver appreso della disposizione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di rendere obbligatorio il tampone a chi arriva dalla Cina. "Per primi, a livello mondiale, come Lombardia - prosegue l'assessore Bertolaso - avevamo intrapreso questa iniziativa, realizzando tamponi all'aeroporto di Malpensa, proprio con l'obiettivo di non sottovalutare le notizie che giungevano dalla Cina. In tal senso mi ero confrontato personalmente, a nome del presidente Fontana, con il ministro Schillaci per condividere con lui questo tipo di attività. Quello che si è verificato può essere sintetizzato con la definizione 'gioco di squadra'". "I primi dati che abbiamo diffuso oggi, con quasi il 50 per cento dei passeggeri provenienti dalla Cina risultati positivi - conclude Bertolaso - impongono la necessaria attenzione e bene ha fatto il ministro a rendere obbligatorio questo tipo di verifica".(Com)