Covid: Richetti-Bonetti (Azione-Iv), Schillaci riferisca in Parlamento su situazione

20 luglio 2021

- "Lo strabismo di questo governo e del ministro Schillaci sulla gestione dell'emergenza Covid è inaccettabile. Da un lato, a colpi di forzature, siamo in Aula a convertire il decreto Rave che contiene non solo il reinserimento dei medici No vax, ma anche la riduzione dei controlli per l'accesso alle strutture socio sanitarie e la diminuzione dei giorni di isolamento, consentendo così la libera circolazione senza una verifica preventiva; dall'altro, assistiamo all'emanazione di un'ordinanza che impone il tampone a chi rientra dalla Cina, in considerazione delle allarmanti notizie che provengono da quel Paese. Non si può abbassare la guardia rispetto a ciò che sta accadendo: chiediamo che il ministro informi quanto prima il Parlamento rispetto a come intende contrastare una pandemia che è tutt'altro che sconfitta". Lo affermano in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, ed Elena Bonetti, capogruppo del Terzo polo in commissione Affari sociali di Montecitorio. (Com)