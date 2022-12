Egitto-Giappone: firmato accordo per costruire la quarta linea della metropolitana al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) ha firmato un accordo con i ministeri della Cooperazione internazionale e dei Trasporti dell’Egitto per la seconda rata (301 milioni di dollari) di un prestito di 1,2 miliardi di dollari per finanziare la costruzione della prima fase della linea 4 della metropolitana del Cairo. Lo ha riferito una dichiarazione rilasciata dal ministero della Cooperazione internazionale egiziano. La prima rata da 291,5 milioni di dollari è stata erogata nel 2012. La quarta linea parte vicino alla "Media Production City" nella Città del 6 ottobre, nel governatorato di Giza, e arriva fino ad Al Fustat al Cairo. Durante la firma dell’accordo, il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, ha dichiarato che è in corso lo studio della seconda fase della metropolitana, con 21 stazioni da Fustat a Nuovo Cairo. (Cae)