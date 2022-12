Lazio: delegato Formazione CmR, convenzione con Regione rafforza e migliora attività erogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Parrucci, consigliere delegato alla Formazione della Città metropolitana di Roma, in una nota dichiara: "Dispiace leggere in queste ore, da parte di esponenti del centro destra laziale, dichiarazioni negative ed allarmistiche circa la convenzione stipulata tra Regione Lazio e Città metropolitana di Roma sulla formazione professionale". "L'accordo raggiunto nel mese scorso, da anni atteso da tutti gli operatori del settore, disciplina finalmente con certezza le competenze tra gli Enti. Questa intesa, non solo rafforza e migliora l'attività formativa erogata, vero e proprio baluardo alla dispersione scolastica ma stabilisce con chiarezza le risorse disponibili da destinare alle attività didattiche e logistiche. Per quanto attiene, invece, il personale regionale che arriverà in distacco presso Città Metropolitana ribadiamo che esso svolgerà le medesime mansioni, mantenendo gli stessi diritti e tutele contrattuali. Città metropolitana, supporterà la Regione, con proprie strutture amministrative e tecniche nella gestione della delega", conclude.(Com)