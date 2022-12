Algeria-Libia: funzionari dei due Paesi esaminano cooperazione nel settore elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Adjal ha espresso “la disponibilità del gruppo a fornire i propri servizi alla parte libica in vari campi dell'energia, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica alla Libia, nonché in termini di manutenzione e messa in servizio di impianti elettrici stazioni e reti, manutenzione delle apparecchiature, produzione di pezzi di ricambio e formazione". La direzione generale di Sonelgaz ha anche indicato che tale incontro "è avvenuto in applicazione degli indirizzi delle massime autorità del Paese e nel consolidamento delle relazioni bilaterali del gruppo” con la libica Gecol. (Ala)