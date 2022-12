Teatro Roma: assessore Cultura, concluso passaggio fondamentale per il futuro dell'Ente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera di oggi dell'assemblea dei soci dell'Associazione Teatro di Roma è arrivato a conclusione l'iter amministrativo necessario per la trasformazione in Fondazione della forma giuridica dell'Ente. Così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Si tratta di un cambiamento fondamentale che permetterà di avere un modello gestionale più efficiente e una struttura giuridica più funzionale per accompagnare la crescita di un'istituzione centrale nel panorama culturale cittadino e nazionale. Voglio ringraziare il commissario straordinario uscente, l'avvocato Gianluca Sole, per il grande lavoro che ha svolto, rendendo possibile questo importante cambiamento per il futuro del Teatro di Roma. Alla nuova commissaria Giovanna Marinelli, che assume l'incarico a titolo gratuito e che avrà il compito di completare il percorso di transizione dell'Ente nei prossimi mesi fino all'insediamento dei nuovi organi statutari, tutti i miei migliori auguri di buon lavoro", ha concluso. (Com)