Milano: R. La Russa su Beccaria, governo ha già iniziato lavori di messa in sicurezza dell'istituto

- "La situazione del carcere minorile Beccaria soffre di due mali cronici: il sovraffollamento e la carenza di personale, e rispecchia quella di tanti istituti di reclusione italiani. I gravi fatti avvenuti il 25 dicembre hanno riportato alla ribalta problemi non affrontati per troppo lungo tempo e resi complicati dalla presenza di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio dell'istituto che ha favorito l'evasione dei giovani detenuti". Lo ha dichiarato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e all'Immigrazione, a margine dell'incontro a cui ha partecipato questo pomeriggio nel Carcere minorile Beccaria di Milano. "Questi lavori sarebbero dovuti durare due anni e invece sono ancora in corso dopo quasi 20 anni - ha continuato La Russa - vi è oggi un'aria e una volontà politica diversa, l'impegno per la sicurezza e la legalità si conferma anche in questo caso priorità per il Governo Meloni. I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza sono già ricominciati". "L'incontro di oggi è stato, fra l'altro, l'occasione per portare la solidarietà mia, del mio partito e della Regione alla direttrice e ai dirigenti del Beccaria, che non sono certo i primi responsabili di quanto accaduto e agli agenti di polizia penitenziaria che troppo spesso lavorano sottorganico, in situazioni estremamente complesse che li vedono spesso vittime di aggressioni e minacce da parte degli stessi ragazzi che cercano di aiutare. È emerso, inoltre, che risulta sempre più urgente predisporre un più appropriato presidio medico e un centro psicologico minorile all'interno dell'istituto", ha concluso l'assessore.(Com)