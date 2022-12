Sicurezza: al via in Aula Camera terza chiama su fiducia su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato il numero elevato di deputati che non hanno risposto alle prime due chiame, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha disposto una terza chiama per appello nominale, in Aula, sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (Rin)