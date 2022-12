Pnrr: Bernini, orgogliosi di aver centrato tutti gli obiettivi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centrati gli obiettivi per il secondo semestre del 2022 del Pnrr su ricercatori, posti letto e housing universitario. Il ministero dell’Università e della Ricerca - si legge in una nota - ha attuato, come da programma, una milestone e due target, chiudendo l’anno con un bilancio Pnrr in attivo. In particolare, la milestone è stata raggiunta con la riforma del regolamento su investimenti e su alloggi per studenti attraverso i decreti di attuazione. A segno anche il target che prevedeva la creazione di 7.500 nuovi alloggi per studenti. Con il nuovo bando del 2 dicembre 2022, sono pervenute richieste di finanziamento per oltre 6.000 posti letto aggiuntivi la cui valutazione consentirà di individuare i posti mancanti. I posti letto finanziati saranno assegnati agli studenti entro il mese di febbraio 2023. Infine, sono 262 i giovani ricercatori contrattualizzati, superando il target che prevedeva una borsa di ricerca per 250 studenti. (segue) (Com)