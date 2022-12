Lazio: Battisti (Pd), legge su turismo frutto di lavoro maggioranza che oggi M5s rinnega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sul Turismo in Regione Lazio è frutto di un lavoro partito con la riscrittura del piano triennale, prima con l'assessora Bonaccorsi e successivamente con l'assessora Pugliese. Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio. "Lavoro molto importante - aggiunge - che la Corrado ha proseguito e potenziato grazie al sostegno di tutta la maggioranza, la stessa che gli esponenti del Movimento cinque stelle oggi rinnegano. Peraltro - spiega - alcune di queste misure erano inserite dentro il Patto di intesa siglato per l'ingresso in giunta degli assessori grillini. Un accordo sulle cose da fare per migliorare la qualità della vita ai cittadini: tanti di quei punti sono divenuti risultati concreti. Sul turismo, ad esempio: faccio riferimento al mio territorio, la provincia di Frosinone, che oggi vanta numeri in grande crescita che dimostrano la bontà del lavoro svolto. In questi giorni, invece, Giuseppe Conte motiva la rottura di un patto spiegando che le alleanze si fanno sui programmi: assolutamente vero, ed è quello che con nel Lazio abbiamo portato avanti durante l'amministrazione Zingaretti. Qualcuno allora ci spieghi perché l'alleanza non è più possibile", conclude Battisti.(Com)