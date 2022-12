Ucraina: Lavrov a colloqui con omologo saudita, focus su risoluzione politica conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha ribadito il sostegno del Regno agli sforzi internazionali volti alla risoluzione politica della crisi in Ucraina. È quanto emerso durante un colloquio telefonico tra il ministro e l’omologo russo Sergej Lavrov, in cui le due parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della crisi ucraina. I due hanno inoltre parlato anche delle relazioni bilaterali, delle modalità per svilupparle in diversi ambiti e di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Res)