Difesa: Rauti (Fd’I), visita in Kosovo rinviata per influenza

23 luglio 2021

- A causa del suo stato influenzale, il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, non potrà incontrare in Kosovo il contingente militare italiano della missione Kfor. La visita in agenda domani, 24 dicembre, è stata rinviata e sarà riprogrammata il prima possibile. (Rin)