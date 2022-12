Serbia: Vucic, obiettivo di Pristina e parte comunità internazionale è espellere serbi dal Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo delle autorità di Pristina “e di parte della comunità internazionale” è quello di espellere i serbi dal Kosovo. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa congiunta con il patriarca della Chiesa serba ortodossa, Porfirije. Vucic ha accusato le autorità di Pristina e parte della comunità internazionale di avere come obiettivo l'espulsione dei serbi dal nord del Kosovo perché “questo è l'unico modo per loro di risolvere il problema del Kosovo”. Il presidente ha detto di aver informato il capo della Chiesa serba ortodossa della situazione complessiva in Kosovo, sia dal punto di vista politico che di sicurezza.(Seb)