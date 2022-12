Grecia: fonti diplomatiche, Atene sostiene il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sostiene la continuazione del dialogo Belgrado-Pristina. E’ quanto emerge dalle fonti diplomatiche di Atene riportate dal quotidiano "Kathimerini". Secondo le fonti, a causa della situazione di tensione nel nord del Kosovo il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha contattato questa mattina il capo dell'Ufficio di collegamento della Grecia a Pristina, nonché i funzionari del distaccamento greco della missione Nato in Kosovo (Kfor). Dendias ha chiesto informazioni sulla situazione nella regione dopo gli ultimi sviluppi tra Belgrado e Pristina. Come sottolineano le stesse fonti il ministro, nell'ambito delle iniziative che intraprende per disinnescare la tensione, è infine in costante contatto con l'inviato speciale dell'Ue per i Balcani Occidentali, Miroslav Lajcak.(Gra)