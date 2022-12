Kosovo-Serbia: chiuso il valico di Merdare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune decine di serbi hanno bloccato ieri sera la strada principale verso il valico amministrativo di Merdare nel nord del Kosovo dalla direzione di Kursumlija, usando il rimorchio di un camion e dei trattori. Lo ha riferito il quotidiano belgradese "Vecernje Novosti", secondo cui la protesta è un segnale di sostegno ai serbi del nord del Kosovo. "Siamo qui per sostenere i nostri compatrioti del Kosovo, i quali stanno lottando per i loro diritti umani fondamentali che sono stati ultimamente drasticamente minacciati", ha affermato uno dei presenti. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe file di veicoli. Successivamente la polizia del Kosovo ha annunciato che il valico rimarrà "chiuso fino a nuovo avviso" e che il blocco è stato eretto da "gruppi criminali serbi". (Seb)