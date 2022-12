Serbia-kosovo: ambasciatore Usa Hill, importante per serbi vedere patriarca Chiesa ortodossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa serba ortodossa aveva commentato l'accaduto osservando che dal punto di vista dei diritti umani e della libertà religiosa di qualsiasi persona, la decisione delle autorità di Pristina "è irragionevole" e assolutamente inaccettabile. "Il patriarca sa che il popolo serbo, specialmente in Kosovo e Metohija, ha accolto questa notizia con grande indignazione, ma fa appello affinché questa provocazione non diventi una scusa per mettere ulteriormente in pericolo la nostra nazione e i suoi santuari. Il patriarca non lascerà il suo popolo e farà tutto il possibile per incontrarlo e per pregare Dio insieme a lui il prima possibile", si leggeva in una nota della Chiesa serba ortodossa. (Seb)