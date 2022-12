Kosovo-Serbia: Ue-Usa, chiediamo massima moderazione e riduzione escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati Uniti sono preoccupati per la persistente situazione di tensione nel nord del Kosovo. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta del portavoce del dipartimento di Stato Vedant Patel e portavoce dell'Alto Rappresentante dell'Ue, Nabila Massrali. “Chiediamo a tutti di esercitare la massima moderazione, di agire immediatamente per ridurre incondizionatamente la situazione e di astenersi da provocazioni, minacce o intimidazioni. Stiamo lavorando con il presidente (serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro (kosovaro Albin) Kurti per trovare una soluzione politica al fine di disinnescare le tensioni e concordare la via da seguire nell'interesse della stabilità, della sicurezza e del benessere di tutte le comunità locali”, si legge nella dichiarazione. “Accogliamo con favore le assicurazioni della leadership del Kosovo che confermano che non esistono elenchi di cittadini serbi del Kosovo da arrestare o perseguire per proteste/barricate pacifiche. Allo stesso tempo, lo stato di diritto deve essere rispettato e qualsiasi forma di violenza è inaccettabile e non sarà tollerata”, aggiungono Patel e Massrali. (segue) (Was)